Tim Merlier legt transfer uit: "Nog nooit een sprinter mislukt bij deze ploeg"

Tim Merlier is een van de nieuwe aanwinsten voor Quick Step-Alpha Vinyl. Merlier is er dan ook meer dan klaar voor.

"Er is nog nooit een sprinter mislukt bij deze ploeg", aldus Merlier in gesprek met Het Laatste Nieuws na zijn transfer.

Financieel beter

"Dit voelt als een logische stap in mijn carrière om nog een stap vooruit te zetten. Ik had andere aanbiedingen, maar Quick-Step had mijn voorkeur."

"Ook qua loon ga ik een ferme stap voorwaarts zetten. Daarover moet ik ook niet flauw doen", is Merlier eerlijk.