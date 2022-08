Lefevere laat zich uit over veiligheid: "Dat is levensgevaarlijk" en "Heb drie renners in ziekenhuis, dat zegt genoeg"

Patrick Lefevere neemt nooit een blad voor zijn mond. En dat is ook anno 2022 in augustus nog niet het geval.

Zo had hij het ook over de veiligheid in het peloton. "Deze week is nog maar eens gebleken dat het nog altijd een gevoelig issue is", aldus Lefevere in Het Nieuwsblad. "Ik heb drie renners in het ziekenhuis liggen, dat zegt genoeg."

Levensgevaarlijk

"Er is al veel gedaan voor de veiligheid, maar er zijn nog altijd dingen te zien die niet kunnen. Die val in Burgos had er nooit mogen komen."

"Een verkeersremmer op 500 meter van de streep in dalende lijn? Dat is levensgevaarlijk", aldus nog Lefevere.