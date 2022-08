Ewoud Vromant pakt zilver op de wereldbeker in Canada, Louis Clincke wint en steekt de eindwinst op zak

Louis Clincke heeft in zijn categorie de wereldbeker para-cycling gewonnen. In Canada stelde hij zijn eindwinst veilig. Ewoud Vromant pakte in Canada zilver.

In de tijdrit pakte Louis Clincke al goud op de wereldbeker in Canada. 2 dagen later was hij ook de sterkste in de wegrit. Hij won de spurt met 3. Daardoor is hij ook zeker van de eindwinst in de wereldbeker en topfavoriet voor het WK volgende week in Canada.

In een andere categorie was er een zilveren medaille voor Ewoud Vromant. Hij moest in de MC2-categorie enkel de Franse wereldkampioen Alexander Leaute laten voorgaan. In de MC1-categorie sprintte Koen Heuvinck naar de bronzen medaille. Beide categorieën reden samen met ook nog de MC3-categorie dezelfde wedstrijd.