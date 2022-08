Fabio Jakobsen wil Circuit Franco-Belge opnieuw winnen: "Zien hoe hij is na de Tour"

Vorig jaar was Fabio Jakobsen de snelste in de Eurométropole Tour. Sinds dit jaar het de koers Circuit Franco-Belge.

De Circuit Franco-Belge wordt woensdag gereden. Voor Jakobsen is het zijn eerste officiële koers sinds de Ronde van Frankrijk.

Het parcours is een stuk zwaarder dan in de vorige edities. “De route is zwaarder dan vorig seizoen, met een lokale ronde die duidelijk moeilijker is”, stelt ploegleider Klaas Lodewyck. “Je moet daar heel scherp zijn, want degenen die geen massasprint willen, kunnen er wat proberen. We zullen zien hoe Fabio na de Tour is. Het team zal werken voor hem en we hopen op een goed resultaat.”

De mannen van Patrick Lefevere rijden met Iljo Keisse, Pieter Serry, Stijn Steels, Martin Svrcek, Bert Van Lerberghe en Ethan Vernon.