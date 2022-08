Julian Alaphilippe spreekt zich uit over kansen van Evenepoel in Vuelta

Julian Alpahilippe mag dan weer aan het koersen zijn, het is onduidelijk wat hij dit seizoen nog kan betekenen.

De renner van QuickStep-Alpha Vinyl is al twee jaar na elkaar wereldkampioen en uiteraard wil de Fransman voor drie op drie gaan.

In de Vuelta moet hij Remco Evenepoel bijstaan en daar zal duidelijk worden wat er voor Alaphilippe nog allemaal mogelijk is.

Hij kijkt ook uit wat kopman Evenepoel kan betekenen. “Met zijn conditie is hij in staat om grootse dingen te doen”, klinkt het bij Sporza.

“Wat er dan mogelijk is? Alles is mogelijk. Winnen? Ik hoop het. Hij kan winnen, maar het kunnen ook grote nummers of mooie zeges zijn.”