Twee nieuwe stagiairs sluiten aan bij Team UAE Emirates

UAE Emirates heeft met Arthur Kluckers en Kasper Andersen twee stagiairs aan de ploeg toegevoegd.

De 22-jarige Kluckers komt over van Leopard Pro Cycling en komt morgen al in actie in de Tour de l’Ain.

“Deze kans betekent veel voor me, ik heb hard gewerkt om hier te komen. Ik zal mijn best doen om mijn kwaliteiten te tonen en het team helpen om hun doelen te behalen. Maar ik ben ook dankbaar richting Leopard Pro Cycling voor het feit dat ze me laten koersen bij UAE”, laat Kluckers weten op de website van Team Emirates.

Kasper Anderson reed dit seizoen voor Hagens Berman Axeon. Hij zal pas in het najaar voor de wielerploeg uit de Emiraten in actie komen.