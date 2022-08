De geruchten bevestigd: Tim Wellens gaat naar Team UAE Emirates

Er waren al enkele maanden geruchten over de transfer. Tim Wellens zou Lotto Soudal inruilen voor Team UAE Emirates. Ook UAE bevestigde zelf dat ze interesse hadden, maar iedereen moest wachten tot 1 augustus om alles officieel te maken.

UAE kondigde ondertussen de transfer officieel aan. Wellens komt voor 2 jaar naar de ploeg. Zo verlaat hij na meer dan 10 jaar Lotto Soudal.

"Na meer dan 10 jaar vond ik dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging", zegt Wellens. "Ik heb het gevoel dat ik in een echt wereldwijd team terechtkom. Een team met een echte professionele structuur en met veel ambitie. Ik kijk echt naar de start uit."

New Signing



We're delighted to announce the signing of Tim Wellens on a two-year deal.



Welcome Tim!



📝> https://t.co/ReNRTNnHb1#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/YdOglaS8iJ