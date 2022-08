Jasper Philipsen en Jasper Stuyven weten wat hun eerste koersen na de Tour zijn

De twee Jaspers van de koers, Philipsen en Stuyven, zetten na de Tour hun seizoen verder en het is ook geweten in welke koersen dat zal gebeuren.

Door het winnen van twee etappes in de voorbije Tour de France, heeft Jasper Philipsen zijn droom waargemaakt. De snelle man van Alpecin-Deceuninck spurtte naar winst in Carcassonne en op de Champs-Élysées. Volgens Het Laatste Nieuws zal Philipsen opnieuw aan het koersen gaan in de Ronde van Denemarken.

© photonews

Deze rittenkoers begint op 16 augustus en eindigt op 20 augustus. In deze wedstrijd zou ook Jasper Stuyven te zien zijn. Ook Stuyven reed een prima Tour, maar blijft nog wel jagen op die ritzege. Stuyven werd zesde in de kasseirit en vierde op de Champs-Élysées.

Voor beiden zou ook de GP Plouay, oftewel de Bretagne Classic Ouest-France zoals de koers ook genoemd wordt, op het programma staan. Deze zal afgewerkt worden op zondag 28 augustus.