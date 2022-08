Lotte Kopecky proeft nog eens van de overwinning in dernycriterium in ons land

Lotte Kopecky heeft de smaak van de overwinning nog eens geproefd. Een dernycriterium wist ze naar haar hand te zetten.

De Natourcriteriums zijn dus nog niet helemaal achter de rug. Maandagavond was er nog de Jaarmarktprijs in Wilrijk, een dernycriterium voor vrouwen. Met enkele mooie namen aan de start. Daar hoorde Lotte Kopecky uiteraard bij.

De overwinning kreeg de renster van SD Worx echter niet zomaar cadeau. Wereldkampioene Ellen van Dijk kwam stevig voor de dag in de laatste ronde, maar niemand slaagde er in om Kopecky eraf te rijden. Aan de streep was het dus Kopecky die het zegegebaar kon maken.

LEUKE OPSTEKER

Een leuke opsteker voor Kopecky, die de verwachtingen in de Tour niet helemaal kon inlossen na haar dijk van een voorjaar. Ellen van Dijk werd tweede in Wilrijk, de derde plaats was voor Belgisch kampioene Kim de Baat van Plantur-Pura.