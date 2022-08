Afscheidnemende Kristoff klopt Van Gestel en Campenaerts en geeft Intermarché mooi cadeau in Circuit Franco-Belge

Kristoff neemt eind dit jaar afscheid van Intermarché. Ook Van Gestel en Campenaerts waren er dicht bij in het Circuit Franco-Belge, maar het was wel degelijk Kristoff die zijn team plezierde met winst in een koers in de streek van de ploeg.

Driekwart van de vroege vlucht kwam uit de Lage Landen: Bastiaans werd vergezeld door Nederlanders De Jong en Nabermon en Nieuw-Zeelander Sexton. Het Circuit Franco-Belge is ook een gelegenheid voor sprinters om te scoren: vorig jaar won Jakobsen nog. De winnaar van 2021 reed eerst lek en moest later de rol lossen in het peloton. Een aantal andere sprinters werden dan weer uitgeschakeld door een valpartij. Girmay en Nizzolo moesten opgeven. Ondertussen kwam het tot een reeks aanvallen in het peloton. Dat zorgde er voor dat het verhaal van de vluchters op meer dan veertig kilometer van de aankomst al voorbij was. STRAFFE INSPANNING CAMPENAERTS Een volgende grote naam die niet uitreed: Caleb Ewan. Gelukkig hadden ze bij Lotto wel Campenaerts die een sterk nummer opvoerde. Het was echter ploegmaat De Buyst die mee was toen Kristoff en Van Gestel het hazenpad kozen. Op een knikje in de slotkilometers kwam Campenaerts nog eens met een weergaloze inspanning: zo reed hij naar de kop toe en vlamde meteen door. Enkel Van Gestel bleef aan het wiel van Campenaerts, maar Kristoff kwam ook nog terug. Er werd toch weer wat gekeken en zo sloot ook De Buyst aan. De Buyst ging tempo maken en zijn teamgenoot schudde nog een demarrage uit zijn benen in de laatste kilometer. Kristoff kon echter zijn sprint nog aanspreken en ging er nog over. Van Gestel werd tweede, Campenaerts derde.