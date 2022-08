'Een nieuwe optie als wedstrijd voor comeback van Egan Bernal'

Volgens Ciro Scognamiglio van La Gazetto dello Sport ligt de Deutschland Tour nu als een optie op tafel. De Deutschland Tour begint op 24 augustus en eindigt op 28 augustus. Daar zou de Colombiaan van Ineos dus zijn eerste wedstrijd kunnen rijden sinds de Vuelta van 2021.

Ondertussen ziet het er dus niet naar uit dat Bernal de Vuelta van 2022 zal rijden. Die begint immers al op 19 augustus. Een keuze voor deelname aan de Deutschland Tour zou deelname aan de Vuelta dus sowieso uitsluiten.

