Tim Wellens wil zijn carrière een nieuw elan geven door iets anders te proberen

Tim Wellens rijdt volgend seizoen voor Team UAE Emirates en verlaat Lotto Soudal. Een van de redenen is dat hij verandering wil.

Na meer dan 10 jaar Lotto Soudal verlaten, is sowieso een verandering. Veel zal nieuw zijn. De manier van werken, de ploegmaats, het materiaal en ga zo maar door. Het zal ook even wennen zijn voor Tim Wellens. Een aanpassingsperiode zal volgen, maar daarvoor kan hij de winter met de nodige stages gebruiken.

Wellens sprak in de pers dat hij in het voorjaar zijn doelen niet had behaald. Hij dacht toen dat het tijd was voor iets anders. Wellens zal misschien wel de analyse gemaakt hebben dat de omgeving te vertrouwd was en dat alles te gewoon was geworden, zodat er nog weinig uitdaging was. Alleszins vond hij het tijd voor iets anders. Die verandering kan hem ook gewoon deugd doen.

Bij zijn nieuwe ploeg Team UAE Emirates zal Wellens sowieso meer concurrentie krijgen. In de klimklassiekers zijn er immers Tadej Pogacar, Joao Almeida, Davide Formolo, Diego Ulissi en ook het jonge talent Juan Ayuso. Aan Het Nieuwsblad vertelde Wellens dat hij sowieso zal moeten knechten als Pogacar meedoet. Dat zal wennen zijn. Hij heeft dat de laatste jaren nauwelijks moeten doen, maar hij heeft er geen problemen mee om dat te doen.

Wellens hoopt ook zijn eigen kansen nog te krijgen. Dat zal moeten gebeuren in kleinere rittenkoersen of eendagswedstrijden, of de kasseiklassiekers. Daar kan hij een tandem vormen met Matteo Trentin. Of een andere mogelijkheid, dit gaat dan eerder over de klimklassiekers, is om te koersen zoals Quick Step-Alphan Vinyl doet in de voorjaarsklassiekers. Ze maken gebruik van hun numerieke overwicht. Daar kan Wellens van profiteren.

Zelf ziet Wellens het positief in. Hij vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij zijn kans vroeg op het jaar zal krijgen. Hij mag altijd zijn kans gaan. Behalve als Pogacar meedoet. Die krijgt altijd voorrang.