Greg van Avermaet kan het nog: "Dit jaar nog eens winnen zou een droom zijn"

In de Franco-Belge zagen we Greg van Avermaet in de top-10 staan, waarmee hij de goede dingen van de Ronde van Wallonië wist te bevestigen.

"Ik heb hard getraind in juli, op de manier zoals ik het vroeger deed", aldus Greg Van Avermaet in een reactie tegen Het Laatste Nieuws. Canada? "Ik voel mij minder fris, maar in de koers kom ik beter tot mijn recht. Ik wil de komende weken deze vorm bevestigen." "Met plaatsen in de top-10, daarna eventueel een podium of een overwinning. In 2022 nog eens winnen zou een droom zijn", aldus nog Van Avermaet - die piekt op de koersen in Canada begin september.