Mauri Vansevenant eindigt in top 10 in Tour de l'Ain: "Bewijs van goede vorm, ik kan wel nog altijd verbeteren"

Mauri Vansevenant keert van de Tour de l'Ain terug met een verdienstelijke top 10. Na zijn vierde plek in de rit naar Lagnieu leek er zelfs nog wat meer mogelijk.

In de zware slotetappe moest Vansevenant echter nog vier plaatsen prijsgeven in het klassement, om uiteindelijk te eindigen op een achtste plek. "Ik voelde me vrij goed, maar kwam op het einde iets te kort op het beslissende moment. Ik denk dat iedereen op zijn limiet zat", aldus Vansevenant op de site van Quick-Step.

"Ik had krampen, dus ik moest lossen. Nadien voelde ik me weer wat beter, maar het was moeilijk om nog terug te keren." Opgeven deed de 23-jarige West-Vlaming echter nog lang niet. "Ik gaf me wel nog volledig tot aan de aankomst."

Despite cramping on the penultimate climb of the #TDA22, @MVansevenant99 fought his way to a top 10 overall at the French race:



Na drie dagen Tour de l'Ain maakt Vansevenant de balans op. "De vorm is goed, deze top 10 is daar het bewijs van. Ik kan wel nog altijd wat verbeteren. Ik mis nog dat beetje om mee te strijden vooraan."