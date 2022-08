Pogacar krijgt extra versterking voor de komende twee seizoenen

Team UAE Emirates heeft zich versterkt met Domen Novak van Bahrain Victorius.

Team UAE Emirates laat het nieuws over de komst van Novak op zijn website weten. “Het is altijd een droom geweest om voor UAE Emirates te koersen samen met Tadej Pogacar en zoveel andere goede renners”, aldus de 27-jarige Novak.

“Nu is de droom werkelijkheid geworden. Ik ben vereerd en dankbaar voor het vertrouwen dat ze me hebben gegeven en ik heb zin om aan het avontuur te beginnen.”

Novak is de nationaal kampioen van Slovenië in 2019. “Novak is een renner die goede progressie heeft getoond in zijn jaren als prof en we hebben het gevoel dat hij kwaliteit kan toevoegen aan het team, vooral in de bergen. Hij heeft al veel jaren ervaring op WorldTour-niveau en we geloven dat hij het team veel te bieden heeft in de komende jaren”, zegt Mauro Gianetti, teammanager bij UAE Emirates nog.