Dan Bigham valt op 19 augustus het werelduurrecord van Victor Campenaerts aan

Het werelduurrecord van Victor Campenaerts wordt op 19 augustus aangevallen. Dan Bigham van INEOS Grenadiers is de uitdager.

Het oorspronkelijke plan van INEOS Grenadiers was dat Filippo Ganna in augustus het werelduurrecord van Victor Campenaerts zou aanvallen. De ploeg laat werknemer Dan Bigham een poging ondernemen.

Op 19 augustus zal Bigham in Grenchen proberen het werelduurrecord van Campenaerts te verbeteren. In 2021 deed hij in het Zwitserse Grenchen al een geslaagde poging om het Britse record te verbreken. Hij legde toen 54,723 kilometer af.

Met zijn poging in augustus wil Bigham informatie verzamelen voor pogingen van INEOS Grenadiers in de toekomst. Mogelijk zal er later een poging volgen van Filippo Ganna.