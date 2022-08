Belg Capiot denkt dat hij nog beter kon doen dan plek 2: "Groenewegen zette iets later in en ik kom nog goed terug"

Na zijn vierde plaats in de eerste rit werd het plek 2 voor Amaury Capiot in de tweede rit. Groenewegen kwam als eerste over de streep.

Aan de aankomst was Amaury Capiot teleurgesteld over het mislopen van de overwinning. "In het heetst van de strijd ben ik een beetje ontgoocheld. Er was een manier om beter te doen. Ik heb het gevoel dat ik de sprint te vroeg heb ingezet."

Daardoor kwam Capiot nog vroeg in de wind. "Groenewegen zette iets later in en ik kom nog goed terug. De details doen er toe." Capiot doet in elk geval volop mee voor de prijzen in de sprins in de Arctic Race of Norway. "Achteraf gezien kun je wel nog tevreden zijn met een tweede plaats."

Zijn ploeg Arkéa-Samsic ziet zo ook dat de geleverde arbeid wel degelijk iets kan opleveren. "Deze top drie is de beloning voor het werk van mijn ploegmaats. Het toont ook dat de vorm en het vertrouwen er zijn."