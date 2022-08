Merlier topfavoriet voor EK-goud? "Dan trek ik tevreden naar de Vuelta"

Misschien wel dé favoriet voor EK-goud in München in de wegrit? Tim Merlier. En dus is er vertrouwen bij de Belgische ploeg, uiteraard.

"Dat ik één van de favorieten ben, geeft mij geen extra druk. Wel een goed gevoel. Alle signalen zeggen dat het goed zit", aldus Merlier bij Sporza. Europese trui "Als ik kijk naar andere favorieten voor de zege als het tot een massasprint komt, dan kijk ik voornamelijk naar renners als Jakobsen, Kristoff, Ackermann of Pedersen." "Een duelletje tegen toekomstige teamgenoot Fabio Jakobsen? Laat ons hopen. Wanneer ik tevreden zal zijn? Met de Europese trui."