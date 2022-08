Na verkenning ziet Edward Theuns het wel zitten op het EK: "Ik denk dat Tim Merlier de sterkste sprinter is"

Het Belgische team heeft een verkenning gedaan van het EK-parcours. Edward Theuns acht Merlier zeker in staat om het kampioenschap te winnen.

Na de verkenning komt Edward Theuns met een voorspelling bij Sporza. "Je moet natuurlijk altijd oppassen voor verrassende wendingen, maar ik zie het wel gewoon een sprint worden." Het enige waar Belgian Cycling door de drukte voor paste, was een verkenning van het lokale rondje in München.

Daar ligt in de laatste kilometers wel nog een U-bocht rond een triomfboog. "Dat wordt inderdaad een cruciaal punt waar we goed gepositioneerd moeten zitten. We moeten de bocht nog eens goed bekijken, maar tijdens de koers passeren we er ook een paar keer dus ik denk dat we hem tegen de aankomst wel zullen kennen."

Ondertussen is het geloof in de kansen van kopman Tim Merlier groot. "Tim maakt altijd kans als het op een massasprint eindigt, zeker als het een lastige koers is geweest. Hij heeft altijd nog iets over in de laatste kilometer. Ik denk dat hij de sterkste sprinter van het pak is."