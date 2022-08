Uttrup Ludwig wint bergrit in Ronde van Scandinavië, Belgische maakt opnieuw indruk met podiumplek

Cecilie Uttrup Ludwig heeft de 5e rit in de Ronde van Scandinavië gewonnen, na een sprint met twee bergop.

De 5e rit in de Ronde van Scandinavië vertrok in Viskersund en kwam aan op een bergje in Norefjell, na 127 kilometer dokkeren over Noorse wegen.

Van De Velde op drie

Op de slotklim kregen we uiteindelijk een sprint met twee bergop, waarin Cecilie Uttrup Ludwig het haalde voor Liane Lippert.

Julie Van De Velde maakte opnieuw indruk en werd op een dikke halve minuut derde. In de stand maakt ze een grote sprong naar de vierde plaats.