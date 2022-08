Julien Simon verrast het peloton met een late uitval in de Tour du Limousin

Julien Simon heeft de 1e rit in de Tour du Limousin gewonnen. Hij glipte weg in de slotkilometer en hield vol tot de streep. Simon is ook de 1e leider.

De 1e etappe van de Tour du Limousin ging over geaccidenteerde wegen. In totaal stond meer dan 176 km op het menu. Op zo'n 7 km van de streep was er nog een kuitenbijter van 3e categorie.

Kenny Molly van Bingoal-Pauwels Sauces WB koos samen met 4 anderen het hazenpad. Ze kregen zo'n 6 minuten van het peloton, die daarna het verschil beetje bij beetje kleiner maakten. Net voor de laatste klim van de dag werden ze weer gegrepen.

Op de laatste klim was er een aanval van Valentin Madouas, maar die leverde niets op. Zo gingen we naar een massasprint. Dat leek toch zo. In de slotkilometer viel Julien Simon aan en hij bleef nog net voor het sprintende peloton uit. Matteo Trentin kwam net te laat. Simon is ook de 1e leider.