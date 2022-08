Lotte Kopecky rondt sterk EK af met eens een plek naast het podium: "Het kan niet elke dag prijs zijn"

Eens een dag niet op het EK-podium, dat moet ook kunnen. Lotte Kopecky rondde haar EK af door net naast de medailles te pakken in het omnium.

Na haar twee Europese titels in de afvalling en de puntenkoers werd het een vierde plek in het omnium. "Het kan niet elke dag prijs zijn", lachte Kopecky achteraf bij Sporza. "Het was niet in mijn voordeel dat de puntenkoers werd stilgelegd, want ik ben meestal sterk op het einde. Ik was zeker nog niet uitgeteld toen de valpartij gebeurde, maar nu kon iedereen herstellen. Dat was niet in mijn voordeel."

Ik ben heel tevreden over toernooi

Al had Kopecky op dat moment de hoop op nieuw eremetaal nog niet opgegeven. "Ik stond 4e, dus ik wist dat als ik een ronde kon pakken en een sprint kon winnen, dat ik zou meedoen voor de medailles. Uiteindelijk is het niet gelukt. Ik ben desondanks heel tevreden over dit toernooi."

Dat zal wel: met twee gouden medailles mag ze absoluut niet klagen. Het EK baanwielrennen in München was voor haar ook een opsteker op mentaal vlak. "Het doet deugd om na mijn mindere Tour met twee truien naar huis te kunnen gaan."