Tom Van Asbroeck schrijft de Heusdenkoers op zijn naam, Oliver Naesen en Iljo Keisse mee op het podium

Vanmiddag was in Heusden de Heusdenkoers. Er stonden heel wat mooie namen aan de start van de kermiskoers. De renners ontwikkelden een hoog tempo en legden de 171 km af in iets minder dan 3,5 uur.

Uiteindelijk bleven ze met 7 renners over. Zij sprinten voor de overwinning. Tom Van Asbroeck klopte Oliver Naesen en Iljo Keisse. Gijs Van Hoecke eindigde op de 4e plaats. Brent Van Moer was 6e.

2 dagen eerder reden de vrouwen de Heusdenkoers. Die werd gewonnen door Fem van Empel. Belgisch kampioene kwam ten val, maar ze liep daarbij geen breuken op. Ondertussen kon ze weer trainen.

This past Saturday our Belgian champion was involved in a crash at the #Heusdenkoers kermesse. Kim was taken to hospital with facial injuries, but after a series of tests no fractures were found luckily. 1/2 pic.twitter.com/oI0d7N5vFg