Spanjaard laat Movistar vieren in massasprint in de Tour du Limousin

Het was een sprinterskans op de tweede dag in de Tour du Limousin en een Spanjaard was in de sprint de snelste.

Julien Simon had in de openingsetappe voor een verrassing gezorgd, maar op de tweede dag van deze rittenkoers kregen de sprinters een nieuwe kans. Er zaten wel stukken die op en af gingen in het parcours van Champcevinel naar Ribérac, maar niets zwaar genoeg om een sprint te ontlopen.

VLUCHTERS GEGREPEN IN FINALE

Op papier toch, want de koers moet nog altijd gereden worden. Twee vluchters probeerden het toch, maar op zeven kilometer van de aankomst was hun verhaal ten einde. Even later werd het een hectische massasprint. Aranburu van Movistar kwam daar overtuigend uit als snelste man.

Onder meer Trentin, die in de openingsetappe al tweede werd, deed opnieuw mee voor de prijzen. Meer dan een ereplaats zat er voor hem niet in. Biniam Girmay van Intermarché-Wanty-Gobert kwam als achtste over de streep.