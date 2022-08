Thibau Nys gaat naar Ronde van de Toekomst: "Conditie is goed en wil er iets mooi van maken"

De Ronde van de Toekomst staat bekend als één van de belangrijkste wedstrijden voor beloften. Bij de Belgische ploeg is onder meer Thibau Nys (19) van de partij en die start met ambitie.

Het gaat snel voor Thibau Nys. Hij werd vorig jaar Europees kampioen bij de beloften op de weg en werd ook zesde op het WK in Leuven. Sinds begin deze maand is hij ook stagiair bij Trek-Segafredo en reed met de Ronde van de Ain ook al zijn eerste wedstrijd voor die ploeg. "Het was leuk om al eens kennis te maken met de ploeg en te proeven wat me te wachten staat volgend jaar".

Nu staat Nys aan de start van de Ronde van de Toekomst, maar dan wel met de Belgische ploeg. "Ik koerste nog niet veel wedstrijden tegen mijn generatiegenoten en weet dus ook niet wat te verwachten. Hier staan de beste beloften aan de start, van de ganse wereld en veel jongens hebben al profcontracten, sommigen zelfs bij WorldTour teams. Het niveau zal dus zeer hoog liggen".

Ik zie kansen voor mezelf in de eerste dagen

"De conditie is goed en ik wil er met de ploeg iets mooi van maken. Ik zie in de eerste vijf dagen enkele kansen voor mezelf. In het hooggebergte zijn Cian Uijtdebroeks en Lennert van Eetvelt de kopmannen en ik weet dat de Alpencols een maatje te groot zijn voor mij. Ik hoop mijn steentje bij te dragen en hoop een mooi resultaat op te tekenen in de eerste dagen".

WK in Australië wordt overgeslagen

Nys slaat het WK op de weg in het Australische Wollongong over. Hij wil graag nog eens een volledige winter crossen met ook de veldritten in Amerika. "Ik wil het WK er dan niet nog eens bijnemen en twee grote jetlegs in één maand is van het goede te veel".

Bron: Belga