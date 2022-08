Plantur-Pura verlengt het contract van 2 jonge Belgische talenten met 3 jaar

Julie De Wilde was een van de revelaties in de voorbije Tour de France Femmes. Ze droeg 3 dagen de witte jongerentrui. Plantur-Pura wil verder investeren in haar en verlende haar contract met 3 jaar. "Ik ben blij dat ik bij het team kan blijven en ik hoop dat ik bij dit team de volgende jaren als renster kan verbeteren", zegt De Wilde.

Ook Marthe Truyen zag haar contract met 3 jaar verlengd. Het 22-jarige talent reed dit jaar enkele knappe ereplaatsen bijeen, zoals een 7e plaats in Veenendaal en een 4e plaats in een rit van de Baloise Ladies Tour. "Het was de meest logische keuze om te verlengen", zegt Truyen. "Want hier kan ik de weg en het veld combineren. Hopelijk kan ik hier verder als renster groeien."

