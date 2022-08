Steff Cras verlaat Lotto Soudal en gaat naar TotalEnergies

Steff Cras verlaat op het einde van het seizoen Lotto Soudal. Hij gaat naar TotalEnergies.

Op het einde van het seizoen gaat Steff Cras naar TotalEnergies. Hij tekende voor 2 jaar. De ploeg trok hem aan met het oog op de rittenkoersen. "Cras komt naar ons om daarin vooruitgang te blijven boeken", zegt sportdirecteur Benoit Genauzeau. "We hadden meteen een goed gevoel en hij past perfect binnen ons team."

Ook Cras voelde meteen dat het goed zat: "Ik voelde meteen steun van hen en ze boden me een mooi project aan. Ik heb de ambitie om een zo hoog mogelijke plaats in het klassement te bereiken."

Cras reed de voorbije 3 seizoenen voor Lotto Soudal. Hij won in die periode geen enkele wedstrijd, maar reed wel enkele dichte ereplaatsen. Ook reed hij enkele mooie klassementen in etappekoersen. Zo werd hij dit jaar nog 11e in de Ronde van Romandië.