Een nieuw werelduurrecord: Victor Campenaerts verliest zijn werelduurrecord aan Dan Bigham

Dan Bigham heeft het werelduurrecord verbroken. Hij verbrak het record van Victor Campenaerts. De nieuwe afstand is 55,548 km. Het is nu afwachten wat INEOS Grenadiers in de toekomst zal doen.

Dan Bigham had vandaag een afspraak met de geschiedenis. Hij viel het werelduurrecord van Victor Campenaerts aan. Op de wielerbaan van Grenchen in Zwitserland deed hij zijn poging. In het 1e deel deed Bigham het rustiger aan. Hij vertrok trager dan Campenaerts en lag enkele seconden achter op hem. Daarna begon hij te knabbelen aan de voorsprong van Campenaerts. Halfweg stond hij zo'n seconde achter. Nadien kwam Bigham voor de 1e keer voor te liggen op Campenaerts. Bigham liep alsmaar verder uit en gaf zijn voorsprong niet meer af. Hij reed uiteindelijk 55, 548 km. Nu is het afwachten wat INEOS Grenadiers in de toekomst zal doen. Bigham viel het werelduurrecord aan om extra informatie te winnen voor Filippo Ganna, zodat Ganna een stevig record zou kunnen neerzetten.