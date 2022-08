Jasper Philipsen pakt zijn ritzege in de Ronde van Denemarken

Jasper Philipsen heeft de vierde rit van de Ronde van Denemarken gewonnen voor Sasha Weemaes en Ethon Vernon. Sheffield blijft nipt leider.

Op dag 4 van de Ronde van Denemarken kregen we een rit met start en finish in Skive. Op een heuvelachtig parcours reed een kopgroep van zeven renners bijna de hele dag voorop. Ludovic Robeet was één van die zeven.

Onderweg werd door enkele ploegen ook geprobeerd om waaiers te trekken maar uiteindelijk draaide dit uit op niets. Christophe Laporte pakte onderweg ook bonificatieseconden en komt in het klassement daarmee op gelijke hoogte met Sheffield, die wel leider blijft.

Diezelfde Sheffield en Søren Kragh Andersen probeerden op het lokale circuit nog weg te rijden maar werden snel weer gegrepen. Ook Magnus Cort probeert het nog eens op 3km van de streep maar werd ook snel gegrepen.

Uiteindelijk kregen we toch weer een sprint waarin Jasper Philipsen duidelijk de sterkste was. Sasha Weemaes van Sport-Vlaanderen Baloise werd tweede en Ethan Vernon derde. Jasper Stuyven werd 4e, Vito Braet 8e.