Julie De Wilde zet na sterke Tour de France Femmes ook nog eens de puntjes op de i in eigen land

Wat een talent is Julie De Wilde toch! Haar Tour de France Femmes was al sterk. In eigen land heeft ze de puntjes op de i gezet met een overwinning.

Met Kortrijk Koerse op het programma werd de wielerliefhebber weer getrakteerd op koers op Vlaamse bodem. In de loop van de wedstrijd ontstond er een kopgroep van acht vrouwen. Die werden later dan wel weer teruggegrepen. Bij het aanvatten van de laatste lokale ronden was een uitgedund peloton nog zo'n zeventigtal vrouwen sterk. Het was dan op richting de absolute finale. Niemand minder dan Julie De Wilde, het 19-jarige toptalent van Plantur-Pura, had het beste eindschot in huis. DE WILDE GAAT NEDERLANDSE VOORAF De Wilde droeg tijdens de Tour nog enkele dagen de witte trui voor beste jongere. Voor de overwinning in Kortrijk rekende ze af met de Nederlandse Susanne Meistrok. De Italiaanse Silvia Persico legde beslag op de derde plaats.