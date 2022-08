📷 Jumbo-Visma wint ploegentijdrit in Vuelta, Quick-Step en Evenepoel 3e

Op deze eerste dag van de Vuelta heeft Jumbo-Visma de ploegentijdrit gewonnen in Utrecht. Nederlander Robert Gesink kwam als eerste van zijn team over de meet en is de eerste leider.

Op een biljartvlak parcours van 23,3km in Utrecht werd met een ploegentrijdrit de Vuelta op gang geschoten. Het publiek in Utrecht was massaal aanwezig om de renners aan te moedigen. De lokale Spaanse ploeg Burgos-BH was de eerste ploeg die van start ging. De eerste richttijd aan de streep kwam op naam van het Australische BikeExchange-Jayco. Het was wachten op de topteams om deze tijd te verbeteren. INEOS Grenadiers waren de eerste om dat te doen, zij werden 2e op 13 seconden. Quick-Step Alpha Vinyl en Remco Evenepoel beten hun tanden stuk op die tijd van INEOS Grenadiers en werden 3e op 14 seconden. Het Nederlandse Jumbo-Visma van Primož Roglič was de laatste ploeg die startte en was uiteindelijk ook te sterk voor de tegenstand. De ploeg won de tijdrit en schonk de eerste rode leiderstrui aan Nederlander Robert Gesink. 🏁 Etapa 1️⃣ | Stage 1️⃣



