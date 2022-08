Remco Evenepoel komt met duidelijke oproep: "Covid is nooit echt weggeweest en zal nooit weg zijn"

Ploegleider Lodewyck mist door Covid de Vueltastart. Het virus is voor Evenepoel & co dus weer volop een factor.

Remco Evenepoel doet dan ook een oproep aan alle mensen die in welke hoedanigheid dan ook de Vuelta bezoeken, of dat nu in Nederland is of in Spanje. "Iedereen die rond de ploegbus komt - journalisten, fans, etc. - moet gewoon een mondmasker dragen. Als teken van respect naar de renners toe."

Evenepoel kwam ook terug op een klein incidentje aangaande het al dan niet dragen van een masker. "Ik heb een opmerking naar cameramensen gegeven en daar werd misbruik van gemaakt, dat is wat ambetant. Maar het is gewoon de normale gang van zaken dat iedereen rond de renners een mondmasker draagt."

BALANS VINDEN

Dat het coronavirus anno augustus 2022 zeker in de koers nog altijd ronddwaalt, doet Evenepoel iets besluiten. "Covid is nooit echt weggeweest en zal nooit weg zijn", meent de youngster van Quick-Step Alpha Vinyl. "We moeten een goede balans vinden om daarmee om te gaan."