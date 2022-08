🎥 Victor Campenaerts heeft een opvolger: zo ging het verbreken van het werelduurrecord eraan toe

Het werelduurrecord van Victor Campenaerts is niet meer. Er is een opvolger opgestaan die nog sneller ging dan de 55,089 kilometer per uur van Campenaerts.

Die opvolger luistert naar de naam Dan Bigham. Een 30-jarige Brit die Ineos Grenadiers aan het einde van 2021 vervoegde als Performance Engineer. Acht maanden later verbreekt hij zelf het werelduurrecord. Het moet een droom zijn die in vervulling gaat, want in 2014 ondernam hij als student een eerste poging om het werelduurrecord op de tabellen te zetten.

We hebben beelden kunnen bemachtigen van Dan Bigham die tijdens zijn werelduurrecordpoging van dichtbij gevolgd werd. Graag laten we u mee een kijkje achter de schermen nemen. De focus, de ontwikkelde snelheid: het blijft toch iets bijzonder, zo'n werelduurrecordpoging. Bigham kwam uiteindelijk uit op 55,548 kilometer per uur.

De ontlading, toen hij besefte dat hij de nieuwe werelduurrecordhouder was, was begrijpelijk en aandoenlijk. Bigham was zelfs in de wolken met alle kleine prijsjes die er nog bij kwamen kijken. "Ik krijg hier van alles: een klein varkentje (als knuffel, red.), een koeienbel, bloemen, een horloge..." Een topdag was het voor Bigham, jammer voor Campenaerts. Laatstgenoemde had overigens al voorspeld dat Bigham zijn record ging breken.

Video's: credit INEOS Grenadiers.