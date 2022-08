Sam Bennett is de snelste in de 1e massasprint van de Vuelta, Tim Merlier 3e

Sam Bennett heeft de 2e etappe in de Vuelta gewonnen. Hij haalde het voor Mads Pedersen en Tim Merlier. Mike Teunissen is de nieuwe leider.

Ook rit 2 van de Vuelta was in Nederland en dat inspireerde Jetse Bol om al snel in de aanval te trekken. HIj kreeg 4 medevluchters mee: Xabier Mikel Azparren, Julius van den Berg, Thibault Guernalec en Pau Miquel.

Tim Merlier was een van de topfavorieten om in Utecht te winnen. Dus zette Alpecin-Deceuninck zich op kop van het peloton en hielden ze de voorsprong onder controle. Op meer dan 100 km van de finish werden de vluchters al bijna gegrepen, maar ze trokken zich opnieuw op gang, want ze wilden de enige klim van de dag nog halen. Daar kwam van den Berg als 1e boven.

Na de Amerongse Berg werden de 5 vluchters gegrepen. We leken lang met een grote groep de laatste tientallen kilometers te rijden, maar Luis Angel Maté had toch nog zin om voorop te rijden. Hij reed een hele tijd zo'n 40 seconden voor het peloton. Op zo'n 20 km van het einde werd hij gegrepen.

Het peloton maakte zich op voor de massasprint. Ze moesten wel nog enkele scherpe bochten goed doorheen komen, maar iedereen kwam er goed doorheen. Trek-Segafredo trok de sprint aan om Mads Pedersen te lanceren. Sam Bennett zat samen met Danny van Poppel in het zog en Bennett ging er nog over. Pedersen werd 2e. Tim Merlier finishte als 3e. Mike Teunissen sprintte naar plaats 4 en pakte zo de leiderstrui van ploegmaat Robert Gesink over.