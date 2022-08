Christophe Laporte schrijft de Ronde van Denemarken op zijn naam: "Ik had er alle vertrouwen in"

Christophe Laporte zette in de slotetappe nog de Ronde van Denemarken naar zijn hand. Hij maakte het af door de etappe te winnen.

In de Ronde van Denemarken begonnen leider Magnus Sheffield en Christophe Laporte binnen dezelfde seconde aan de slotetappe. Laporte won de rit en dankzij de bonificaties pakte hij nog de eindwinst.

"Het was een mooie dag", zei Laporte. "Olav Kooij zat in de vroege vlucht, wat perfect was. Het peloton haalde de kopgroep bij en de ploeg zette me voorin goed af. Voor de streep lag er nog een steile klim, maar ik had er alle vertrouwen in om te kunnen winnen."

Na de Ronde van Denemarken volgt meteen Hamburg voor Laporte. Eerst ging hij nog genieten van de overwinning om zich daarna te focussen op Hamburg.