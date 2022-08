Marco Haller verrast in Hamburg en wint sprint van Van Aert en Quinten Hermans

Marco Haller is de verrassende winnaar van de Bremer Cyclassics. De Oostenrijker van Bora-Hansgrohe haalde het in de sprint van een klein groepje van Wout van Aert en Quinten Hermans.

De Bremer Cyclassics was de eerste officiële koersdag van Wout van Aert en hoewel er meestal een massasprint plaatsvindt in de straten van Hamburg, moet het peloton altijd alert blijven. Op het parcours lag namelijk drie keer de Waseberg, een klimmetje van zo'n 800 meter aan 8,5%.

Quick-Step.Alpha Vinyl had met Jakobsen de Europese kampioen mee en ook Lotto-Soudal dacht met Ewan een sprint aan te gaan.

Maar dat was zonder Wout van Aert gerekend want die schudde aan de boom op de laatste beklimming van de Waseberg. Quinten Hermans, Konrad, Narvaez en Haller konden volgen.

Achter het vijftal viel het niet stil in het peloton maar ze konden de vluchters niet meer inrekenen in de laatste 10 kilometer. Een nieuwe overwinning voor Wout van Aert leek zich aan te dienen maar zowel Van Aert als Hermans werden verrast door Marco Haller.

De Oostenrijker verraste zijn Belgische kompanen door de sprint in te zetten aan de binnenkant van de bocht. Hermans kwam er niet meer over en Van Aert kwam net te laat. In het peloton won Philipsen de sprint voor plaats 6.