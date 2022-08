Nederland boven op EK wielrennen! Na Jakobsen pakt Wiebes Europese titel bij de vrouwen

Lorena Wiebes is erin geslaagd om haar favorietenrol waar te maken op het EK wielrennen. Na een prangend sprintduel haalde ze het voor wereldkampioene Balsamo.

Net zoals bij de mannen vorige week, stond het in de sterren geschreven dat er gesprint zou worden om de Europese trui in de straten van München. En ook net zoals bij de mannen was een noorderbuur topfavoriet. Ditmaal was het Lorena Wiebes.

Het heuvelachtige parcours voor de lokale ronde zorgde ervoor dat er een kleine schifting plaatsvond. Ook vier Belgische vrouwen moesten eraf, onder hen ex-Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke.

In de slotronde probeerden een trio de groepssprint nog te ontglippen. Labous (FRA) deelde de speldenprik uit, Gutierrez (SPA) en Teutenberg (DUI) glipten mee.

De Nederlandse vrouwen behielden de controle om Wiebes ideaal af te zetten en timeden het grijpen van het trio perfect. Ook Italië kwam zich mengen in dienst van wereldkampioene Elisa Balsamo. Van Belgen geen spoor in de laatste kilometers.

Het werd uiteindelijk een prangende sprint tussen Wiebes en Balsamo die duidelijk de snelste waren van het pak met allebei een kant van de weg voor zich. Na het bekijken van de beelden werd duidelijk dat Wiebes met een wiel voorsprong de Europese titel op zak heeft gestoken.