🎥 Van Aert schittert in promofilmpje samen met Max Verstappen

In aanloop naar de Formule 1 GP in Spa-Francorchamps heeft Red Bull uitgepakt met een spectaculair reclamefilmpje. En daar was ook een rol in weggelegd voor Wout van Aert.

Het filmpje draait om Max Verstappen die zich virtueel voorbereidt op de GP in Spa-Francorchamps. Maar hij komt daarin enkele niet alledaagse tegenstanders tegen, zoals Wout van Aert. Van Aert en Verstappen rijden op het circuit in Spa wanneer ze beide een lekke band krijgen. Wanneer ze allebei nieuwe banden hebben gekregen zoeft Verstappen voorbij Van Aert die eens zwaait naar de Nederlander. "Ik ben het gewend om achtervolgd te worden, maar niet door een F1-wagen. Die gaan doorgaans net iets sneller dan het peloton. Mijn lekke band kwam op een ongelukkig moment, maar gelukkig hielp de snelste pit crew ter wereld me uit de nood. Even zwaaien naar Max Verstappen terwijl die voorbijreed in zijn Red Bull 7 was een ongelooflijk gevoel!" zegt Van Aert.