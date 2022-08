David van der Poel vindt oorzaak voor mindere prestaties

David van der Poel (30) kwam onlangs weer in koers en debuteerde zelfs in de WorldTour. De rugproblemen waar hij al bijna twee jaar mee kampt zouden nu volledig van de baan moeten zijn.

David van der Poel beëindigde na het Nederlandse kampioenschap veldrijden vroegtijdig zijn seizoen. Een aanslepend rugprobleem zorgde ervoor dat hij het plezier en motivatie verloor. Hij was meer bezig met zijn rug in orde te krijgen om effectief te kunnen rijden dan te presteren en begin januari besloot hij dat het zo niet verder kon, zegt hij bij Wielerflits.

Hij ging naar dezelfde arts die zijn broer Mathieu behandelde voor zijn rugprobleem en zag op scans uit september 2020 wat er aan de hand was: een tekort aan vocht in zijn ruggenwervel. De arts die hem eerst onderzocht had dit niet opgemerkt en Van der Poel dacht dat hij gewoon een zwakke rug had en het hiermee moest doen.

Van der Poel moest 6 weken totale rust nemen in januari en begon daarna weer opnieuw. Hij ondervindt nu geen rugpijn meer in het dagelijkse leven en kan pijnvrij koersen. Enkel na een zware koers of training voelt hij nog reactie, maar dat verdwijnt snel.

Welke wedstrijden van der Poel nog rijdt is niet duidelijk, de ploeg wil zien hoe hij reageert op de wedstrijden. Het staat al wel vast dat hij tot in oktober op de weg actief blijft.