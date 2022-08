Dylan Teuns debuteert in het shirt van Israel-Premier Tech

Dylan Teuns zal in de Egmont Cycling Race voor het eerst rijden voor Israel-Premier Tech sinds zijn transfer begin augustus van Bahrein-Victorious.

Dylan Teuns reed met de Tour de France zijn laatste wedstrijd voor Bahrein-Victorious. Na een rustperiode start hij dus nu voor het eerst in het shirt van Israel-Premier Tech. Eerst rijdt Teuns de Egmont Cycling Race, een dag later ook de Druivenkoers.

"Egmont Cycling Race en de Druivenkoers zijn voor mij twee goede wedstrijden met een zwaar parcours dus ik denk dat ik het goed kan doen. Natuurlijk is het altijd anders racen in een nieuwe teamomgeving. Ik ben opgewonden om te zien wat ik kan beteken deze week voor het team in België", zegt Teuns.

Geen Vuelta

Teuns had normaal gezien al moeten debuteren in de Vuelta maar daar werd in extremis anders over beslist. Het grote doel voor Teuns in het najaar wordt de Ronde van Lombardije. Naast de twee Belgische koersen rijdt Teuns ook nog de Bretagne Classic en de Tour of Britain waar hij de eindzege ambieert.