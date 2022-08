Wout Van Aert blikt vooruit op het WK en rijdt in de aanloop maar 4 wedstrijden

Wout Van Aert is terug in competitie. Bij Het Nieuwsblad blikte hij vooruit op het WK.

In Hamburg reed Wout Van Aert zijn 1e koers sinds de Tour. Daarna volgen nog Plouay en de GP's van Québec en Montréal. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad en Van Aert wil zich zo voorbereiden op het WK. Hij wil vooral fris aan de start staan. Door enkel eendagskoersen te rijden en tussendoor te trainen, wil hij een streepje voor hebben op de renners die rittenkoersen rijden.

Na de koersen in Canada vliegt Van Aert meteen door naar Australië. Daardoor zal hij een dag overslaan. Hij vertrekt op maandag en vliegt de wereld langs de andere kant rond om woensdag te landen. Hij zal afwachten hoe de jetlag zal verlopen.

TIESJ BENOOT

Op het WK zal Van Aert wel Tiesj Benoot moeten missen. Het seizoen van Benoot is gedaan na een zware val op training. Van Aert vindt het forfait van Benoot een aderlating voor de nationale ploeg. Van Aert vindt dat Benoot altijd bij de besten in de finale zit. En vooral voor Benoot zelf is dat erg, besloot Van Aert.