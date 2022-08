Julian Alaphilippe roept QuickStep-Alpha Vinyl op om (ploeg)maat nieuw contract te geven

Julian Alaphilippe deelt in de Vuelta de kamer met Dries Devenyns. De twee hebben een speciale band met elkaar.

Zo weigerde Devenyns zelfs een WK-selectie, omdat hij anders tegen zijn ploegmaat Alaphilippe zou moeten rijden. Onze landgenoot heeft echter nog geen contract voor volgend seizoen.

“In 2017 verbleef ik voor het eerst bij hem thuis, in voorbereiding op de GP Pino Cerami. Die avond hebben we samen piano gespeeld en veel gelachen. We kenden elkaar al redelijk goed voordien, maar die avond in het bijzonder heeft onze band gesmeed”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De wereldkampioen hoopt dan ook dat zijn maatje een nieuw contract krijgt. “Ik hoop met mijn hele hart dat Dries kan blijven. Hij is iemand die zich altijd driehonderd procent ten dienste stelt van de ploeg. Ik denk niet dat er iemand is die hem er volgend jaar niet bij wil hebben.”