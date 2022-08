Nieuwe overwinning voor Arnaud De Lie

Arnaud De Lie doet wat hij moet doen voor Lotto Soudal. Nu schrijft hij de Egmont Cycling Race op zijn naam.

Bijna 200 kilometer kregen de renners voor de kiezen. Daarin ook negen klimmetjes en acht kasseistroken.

Vier renners kozen voor de vroege lucht en liepen tot 4,5 minuten voorsprong weg. Florian Vermeersch zette op 88 kilometer van het einde een tegenaanval op. Hij kreeg ook Dylan Teuns mee.

Dat zorgde dat de voorsprong van de koplopers heel snel naar beneden ging, maar Lotto Soudal controleerde. Victor Campenaerts probeerde enkele keren weg te geraken, maar Groupama-FDJ controleerde mee voor de spurt van Démare.

Sbaragli wou nog solo gaan, maar in de laatste rechte lijn was hij eraan voor de moeite. In een beperkt peloton haalde De Lie het voor Démare. Jasper De Buyst, ook al van Lotto Soudal, werd derde.