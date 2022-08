Vorig jaar ontgoocheling, nu geen enkele renner Lotto Soudal in WK-selectie

Vorig jaar zat er geen enkele renner van Lotto Soudal in de Belgische selectie voor het WK.

Bij Lotto Soudal klonk toen grote ontgoocheling, want het was negen jaar lang zo geweest dat er een renner van het team van John Lelangue in de selectie zat.

Ook dit jaar zit er in de selectie van Sven Vanthourenhout geen enkele Belg van Lotto Soudal, al is dat nu wel zo op uitdrukkelijke vraag van de ploeg zelf.

Ook op het EK was dat al het geval en zijn er met Victor Campenaerts en Arnaud De Lie enkele mannen die zeker van hun plekje zouden zijn.

Reden is het klassement van de WorldTour. Momenteel is Lotto Soudal 19de, op goed 600 punten van de veilige 18de plaats van Movistar.