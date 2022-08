Roger De Vlaeminck herstelt op 75ste verjaardag van zware valpartij met de fiets en meerdere breuken

Hoera, Roger De Vlaeminck is 75! Maar het is een verjaardag die in het teken staat van herstellen. De Vlaeminck is ten val gekomen tijdens een fietstocht.

Dat gebeurde dinsdag, de dag voor zijn verjaardag, zo berichtten de Vlaamse kranten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Een groep wielertoeristen passeerde De Vlaeminck tijdens zijn fietstocht en toen liep het mis. Eén van hen raakte De Vlaeminck, waarop die onderuit ging. RIBBEN EN SLEUTELBEEN GEBROKEN Het was geen valpartij zonder gevolgen. Er is sprake van meerdere breuken. Volgens HLN is het verdict twee gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een kneuzing aan de wervelkolom. Niet iets wat je vlak voor je 75ste verjaardag wil te horen krijgen. Er zal voor De Vlaeminck dus een periode van veel rusten aankomen. Desalniettemin wensen we hem een fijne verjaardag!