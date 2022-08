🎥 Opmerkelijk: Cian Uijtdebroeks kan maar net een spectaculaire val in de Ronde van de Toekomst vermijden

Cian Uijtdebroeks is maar net aan een val in de Ronde van de Toekomst kunnen ontsnappen. Hij kon nog net een fiets ontwijken.

Momenteel is Cian Uijtdebroeks voor België actief in de Ronde van de Toekomst. In de 6e rit naar Oyonnax reed hij met de kopgroep naar de finish. Ook zijn ploegmaats Lennert Van Eetvelt en William Junior Lecerf zaten in de kopgroep.

Net voor de streep ontstond er een val links in de kopgroep. Een fiets werd naar de andere kant van de weg gekatapulteerd en bracht zo nog enkele andere renners ten val. Uijtdebroeks kon die fiets maar net ontwijken.

De ritzege ging naar Romain Grégoire. Michel Hessmann is na de ploegentijdrit van een dag eerder nog altijd leider.