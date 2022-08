Herman Vanspringel, oftewel 'Monsieur Bordeaux-Parijs', is overleden

De wielerwereld moet afscheid nemen van Herman Vanspringel, ook als 'Monsieur Bordeux-Parijs' bekend, vanwege zijn record in de desbetreffende wedstrijd.

Herman Vanspringel was van 1965 tot 1981 beroepswielrenner. Vanspringel stond bekend als een echte tijdritspecialist en kwam verschillende keren in de buurt van het winnen van een grote ronde. Hij werd tweede in de Tour van 1968, derde in de Vuelta van 1970 en tweede in de Giro van 1971. In '68 was Vanspringel ook tweede op het WK;

Dat betekent niet dat hij het steevast met ereplaatsen moest stellen. Integendeel, Vanspringel reed een knap palmares bij elkaar met het winnen van Gent-Wevelgem, de Ronde van Lombardije, de Omloop, Parijs-Tours, de Brabantse Pijl, het BK, de E3 en Bordeaux-Parijs. Die laatste koers won hij liefst zeven maal, het leverde hem de bijnaam 'Monsieur Bordeaux-Parijs' op.

SLEPENDE ZIEKTE

Na zijn wielercarrière werd Vanspringel verkoper en dat bleef hij tot aan zijn pensioen. Op latere leeftijd kreeg Vanspringel echter te maken met een slepende ziekte. Die werd hem fataal: de voormalige wielerkampioen overleed op zijn 79ste in het bijzijn van zijn familie. We wensen zijn familie en naasten dan ook heel veel sterkte.