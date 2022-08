Nieuwe blessure bij Jumbo Visma: Nederlander moet opgeven in Deutschland Tour

In de Deutschland Tour gaat Olav Kooij niet van start in de eerste rit in lijn. Hij kwam ten val in de proloog en moet opgeven.

Olav Kooij reed in de 2,6 km lange proloog van de Deutschland Tour de snelste tussentijd en zou normaal gezien starten in de bergtrui in de eerste rit in lijn. Maar tijdens die proloog ging het mis voor Kooij. Bij een bocht naar rechts viel hij en liep daarbij schade op aan de bil. Jumbo-Visma meldde na de proloog al dat Kooij gehecht moest worden aan zijn bil. "Helaas, Olav Kooij staat niet aan de startlijn vandaag na zijn val in de proloog van gisteren", schrijft Jumbo-Visma op Twitter. Kooij kan dus zijn goeie vorm van in de Ronde van Denemarken, waar hij twee keer won, niet doortrekken. 🚴🇩🇪 | Oei, valpartij Olav Kooij! Het gaat mis tijdens één van de weinige bochten opgenomen in de korte proloog. Hopelijk valt de schade mee... 💥💥 #DeineTour



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/9pPs6JHm37 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 24, 2022