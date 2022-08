📷 Kenneth Vanbilsen zwaar gehavend na val: "Helm redde mijn leven"

Kenneth Vanbilsen is dit weekend zwaar ten val gekomen op training. De schade lijkt mee te vallen.

Kenneth Vanbilsen (32) rijdt voor al acht jaar voor Cofidis en nam onlangs nog deel aan de Druivenkoers. Maar afgelopen weekend kwam hij zwaar ten val op training en werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis.

Vanbilsen maakte het nieuws zelf bekend via Instagram. "Ik verloor de controle over mijn stuur en kwam in de gracht tegen zo'n duiker, waar voertuigen op en af weilanden kunnen rijden, terecht. Van de val zelf weet ik niets meer", zei Vanbilsen in een reactie bij Sporza.

"Ik botste op dat bruggetje, verloor het bewustzijn, kwam tegen een auto tot stilstand en slikte mijn tong in. Gelukkig had iemand van mijn groepje een goede reflex".

Ga nooit fietsen zonder helm

Vanbilsen houdt enkele blessures over aan zijn val. Hij is geraakt aan zijn staartbeen, heeft 3 hechtingen in het gezicht en een hersenschudding. Er werd ook een ingedeukte ruggenwervel ontdekt.

Vanbilsen gaf nog goeie raad mee aan iedereen die gaat fietsen. "Mijn helm redde mijn leven. Zonder helm was dit veel erger geweest. Dus mensen ga nooit fietsen zonder helm. Vallen kan altijd gebeuren en de helm is de enige bescherming die we hebben".