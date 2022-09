🎥 Riejanne Markus zet de koninginnenetappe van de Simac Ladies Tour naar haar hand, Lorena Wiebes blijft leidster

Riejanne Markus heeft de koninginnenetappe in de Simac Ladies Tour gewonnen. Ze viel diep in de finale aan en hield stand. Lorena Wiebes blijft leidster.

De Simac Ladies Tour was ondertussen al aan de 4e rit aanbeland. In Nederlands Limburg vertrokken de rensters in Landgraaf. Daarna gingen ze naar een lokaal circuit van 40 km, die onder meer Valkenburg passeerde. De rensters moesten dus de Cauberg trotseren. Ook de Gulperberg en enkele andere bekende hellingen uit de Amstel Gold Race stonden op het menu. De lokale ronden legden ze 3 keer af. Daarna ging het weer naar Landgraaf.

Kristie van Haaften had veel zin in de rit en trok op haar alleen eropuit. Ze reed tientallen kilometers alleen voorop, maar kreeg nooit meer dan anderhalve minuut. Na de 2e beklimming van de Cauberg kreeg van Haaften het gezelschap van Anna Henderson. Even later besliste Julie Van de Velde om ook de oversteek te maken en zo kregen we 3 leidsters.

UITGEDUND PELOTON

Op de laatste keer de Gulperberg moest van Haaften lossen in de kopgroep. Er gingen nog 3 rensters in de achtervolging, maar zij konden de aansluiting met vooraan nooit maken en werden weer opgeslokt door het peloton dat ondertussen fel uitgedund was. Op 8 km van de streep werden Henderson en Van de Velde ook weer ingerekend.

Met een uitgedund peloton van zo'n 40 rensters en met een autoritaire leidster Lorena Wiebes leken we naar de streep, maar in de laatste kilometers was er nog een uitval van Riejanne Markus. Ze hield het vol tot op de streep en won zo de koninginnenetappa. Wiebes won de sprint van het uitgedunde peloton en blijft leidster.